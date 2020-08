ASSE - Claude Puel prévoit des départs au mercato

Alors que Loïc Perrin et Yohan Cabaye sont partis en fin de contrat et que Makhtar Gueye (Ostende), Franck Honorat (Brest) et Vagner Dias (Metz) ont été vendus, Claude Puel a rappelé sur les ondes de RMC Sport la nécessité pour l'AS St-Etienne de réduire encore l'effectif, pour répondre à une exigence sur le plan financier.

"On doit réduire le groupe d’un point de vue sportif, mais aussi d’un point de vue financier", a résumé le coach stéphanois. "Le club était dans un projet de résultats à court terme, mais il ne peut plus suivre financièrement ce projet. On est à la "diète", on se doit de réduire l’effectif pour éventuellement faire quelques retouches, sinon ça ne sera pas possible. C’est le challenge de l’intersaison, en sachant que le mercato finit début octobre. Ce n’est pas évident à gérer." Dans le sens des arrivées, les Verts ont déjà réalisé quelques opérations à moindres coûts en recrutant Yvan Neyou, Adil Aouchiche ou Jean-Philippe Krasso.