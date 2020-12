ASSE - Claude Puel regrette de ne pas avoir eu Romain Hamouma plutôt dans sa carrière

Au cours d'un long entretien à So FOOT, Claude Puel a dit le plus grand bien de Romain Hamouma (33 ans). Le manager général des Verts, arrivé à l'octobre 2019, regrette de ne pas avoir côtoyé l'attaquant plus tôt dans la carrière, au vue de ses nombreuses qualités.

"J'aurais bien aimé avoir Hamouma quand il était plus jeune... Il pue le football ce joueur ! Il sent les combinaisons, il lâche le ballon quand il le faut, c'est un footeux extraordinaire !" a-t-il déclaré. Sous contrat jusqu'en 2021, l'ailier stéphanois, auteur de 3 buts et d'1 passe décisive cette saison, est visiblement très apprécié par son entraîneur.