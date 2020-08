ASSE - Claude Puel revient sur la mise à l'écart des cadres

Poussés vers la sortie du côté de l'ASSE, Yann M'Vila (30 ans), Wahbi Khazri (29 ans), Ryad Boudebouz (30 ans), Loïs Diony (27 ans) ou encore Stéphane Ruffier (33 ans) n'ont pas été convoqués pour le stage à Dinard. L'entraîneur, Claude Puel, qui avait justifié l'absence de M'Vila par un "problème de cheville", est revenu une nouvelle fois sur celles des cadres.

"Il faut prendre les décisions. Il y a quarante joueurs, comment fait-on ?" s'est-il interrogé lors d'un entretien avec Le Progès. "Je prends les responsabilités (concernant les joueurs restés à l'Etrat) en sachant que certains ont des discussions avec d'autres clubs et n’ont pas spécialement, à ce jour, la tête au collectif et au premier match de la saison (...) à un moment donné, il faut prendre les décisions" a-t-il affirmé. "Même si ce n'est pas évident, je suis là pour ça. Je dois être franc avec les joueurs et on verra ce qu'il se passera. Mais ce ne sont pas des joueurs mis de côté" a finalement fait savoir le technicien des Verts.