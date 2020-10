ASSE - Claude Puel revient sur la période compliquée des Verts

L'AS Saint-Étienne se déplace à Metz ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Alors qu'ils restent sur 3 défaites consécutives, les Verts doivent rapidement se reprendre ce week-end pour ne pas laisser filer leurs concurrents aux places européennes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Claude Puel est revenu sur cette période compliquée.

"On sait qu’on était dans la difficulté lors des derniers matches. Sans se cacher derrière ça, on a des petits soucis d’effectif avec les blessures et suspensions. C’est tout un ensemble qui fait qu’on se trouve dans la difficulté" a lancé l'ancien entraineur de Leicester. "Très vite, on se met en difficulté en concédant des buts bêtes. Il faut plus de concentration et moins faire de cadeaux, être plus acteur comme on a pu l’être lors de la deuxième période contre Nice" a conclu le coach stéphanois.