ASSE - Claude Puel revient sur le départ de Stéphane Ruffier

Présent sur les ondes de RMC pour l'émission Top of the foot, Claude Puel est revenu sur la rupture de contrat de Stéphane Ruffier. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne reste fidèle à son discours depuis plusieurs mois maintenant.

"Je m'en tiens simplement à la gestion d'un groupe et d'un joueur qui n'a pas accepté d'être remplacé pour un match. Et cela a pris des proportions que ça n'aurait jamais dû prendre. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est simplement que dans un club, il y a des aspects sportifs qui doivent être respectés par chacun. C'est une discipline collective. Après, je n'ai pas commenté tout ce qu'il s'est passé et je ne le ferai pas. Les décisions ont été prises, on a des comités directeurs." a-t-il déclaré.