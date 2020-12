ASSE - Claude Puel s'attend à un très gros combat face au Nîmes Olympique

À la veille de la réception du Nîmes Olympique, décisive dans la course au maintien, prévue ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Geoffroy-Guichard) dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a tenu son traditionnel point presse d'avant-match en ce samedi après-midi. Le technicien ligérien est d'abord revenu sur les bienfaits du succès décroché mercredi soir sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-2), le premier depuis onze rencontres.

"La victoire à Bordeaux fait du bien au moral. C’est bien, je l’ai dit après le match. C’est bien par rapport à la mentalité, au jeu qu’on a produit. C’est un match très cohérent à l’extérieur. C’est trois points de pris, mais bien sûr on est en dette de points", a indiqué le tacticien forézien, et d'évoquer ensuite l'affiche face aux Crocos, également en grandes difficultés : "On a un match très important dimanche. Il sera très difficile comme tous les matches qu’on a joués. L’adversaire ne va pas venir en victime, ce qui est normal. Je m’attends à une grosse dimension physique. L’équipe nîmoise va être bien présente. Ils ont des joueurs capables de mettre beaucoup de densité physique, du pressing. Il faudra être prêt. Archi favoris ? Vous pensez qu’on a la marge pour nous présenter comme archi favoris ? Il va falloir batailler. Il a fallu batailler à Dijon pour prendre un point. J’ai vu Nîmes à Lorient, c’est une équipe qui ne lâche pas. En difficulté ? Oui. Comme nous", a estimé Claude Puel, et de conclure : "Le championnat est très difficile. Tout le monde s’accroche. Aucune équipe ne lâche. Chacun s’accroche".