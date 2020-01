ASSE - Claude Puel s'est fait sermonner par Hamouma

A une dizaine de minutes de la fin du match entre Monaco et St-Etienne, mardi soir (8e de finale de Coupe de France, victoire 0-1 de l'ASSE), Romain Hamouma s'est écroulé sur la pelouse de Louis-II. Victime de crampes, il aurait voulu être remplacé, mais Claude Puel avait déjà opéré ses trois changements. Une erreur pour l'attaquant stéphanois, absent depuis un mois et demi (son dernier match remontait au 12 décembre à Wolfsburg) et qui n'a pas manqué de le faire remarquer à son entraîneur...

"On a fait énormément d'efforts. Ils ont donné le maximum. Romain (Hamouma, ndlr) m'a même engueulé parce que je ne le sortais pas. On avait utilisé tous nos remplaçants", a raconté Puel après le match. "Ce n'était pas prévu qu'il fasse tout le match. Denis (Bouanga) non plus. Mais le concours de circonstances, le fait de changer un défenseur à la mi-temps (Trauco remplacé par Gabriel Silva) nous a privé d'un remplacement. On a beaucoup tiré sur les joueurs, ils ont magnifiquement répondu avec beaucoup de courage. Des fois, il n'y avait plus que la tête qui bougeait mais ils l'ont bien bougée !"