ASSE - Claude Puel tord le cou aux rumeurs entourant Panagiotis Retsos

Pour le déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, programmé ce mercredi soir (21 heures, Stade Matmut-Atlantique), dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1, les Verts de l'AS Saint-Etienne seront privés de trois joueurs. En effet, en conférence de presse ce mardi après-midi, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, a officialisé les forfaits - attendus - de Gabriel Silva (reprise), Aïmen Moueffek (malade), Yvann Maçon (rééducation) et Panagiotis Retsos (pubalgie).

Concernant le dernier nommé, le manager général de l'ASSE a tenu à tordre le cou à certaines fake news qui annonçaient que le club forézien souhaitait mettre un terme au prêt du défenseur central grec. "Je ne commente pas les inepties qui viennent de l'étranger, on va essayer de soigner Panos le plus rapidement possible", a t-il indiqué avant d'étayer ses propos : "Il n'y avait pas de symptômes pour Panos, il allait très bien. Tout simplement, il a enchainé les matchs en quelques jours. Il a déclenché une inflammation, c'est toujours embêtant à ce niveau-là. On n'est jamais sûrs de la date de reprise dans ce cas-là, il nous manque. Il devait pallier le départ de Wesley. Il n'y a pour le moment pas de date de retour, c'est ce qu'il fera sur le terrain qui déterminera son retour".