ASSE - Claude Puel veut profiter de ce nul pour lancer un cycle vertueux !

Hier, l'AS Saint-Etienne a mis fin à sa série de 7 défaites consécutives avec un match nul contre le LOSC (1-1), en clôture de la 12ème journée de Ligue 1. Les Verts ont sorti une grosse première mi-temps pour être en tête à la pause, sur un pénalty de Khazri, avant d'avoir beaucoup plus de difficultés au retour des vestiaires. Mais malgré un but d'Ikoné à l'heure de jeu, les Stéphanois ont montré de belles valeurs de combativité et de solidarité pour conserver ce point du nul.

"Notre première période a été de très bon niveau, très cohérente, avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de maîtrise technique et avec des situations. Il était logique de mener à la mi-temps. En seconde période, nous avons perdu trois à quatre ballons d'entrée qui nous ont fragilisés. C'est dommage car cela a permis à Lille de se mettre vers l'avant" explique Puel. "Nous avons reculé et nous avons eu du mal à ressortir. Et leur banc est très fourni, avec de la qualité, et peut faire la différence à tout moment. Je suis quand même satisfait de la seconde période par rapport à la combativité, au courage affichés et à l'implication des joueurs. Il faut continuer de cette manière. Nous prenons ce point face à une grosse équipe. J'espère que nous allons nous inscrire dans un cycle vertueux en confirmant notamment dès dimanche à Dijon. Maintenant, il nous faut des points".