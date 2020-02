ASSE - De la friture sur la ligne entre Ruffier et Claude Puel ?

Après Timothée Kolodziejczak, écarté depuis mi-janvier, un autre cadre de l'AS St-Etienne éprouve des difficultés avec le management de Claude Puel. Il s'agit de Stéphane Ruffier, qui goûterait assez peu les remarques faites par son entraîneur, notamment sur son jeu au pied, d'après L'Equipe. Admettre qu'il n'est pas le plus à l'aise des gardiens du championnat de France dans ce domaine n'est pas faire insulte à son talent, mais le portier des Verts aurait mal pris que Puel l'encourage à améliorer ses relances, y compris en pleins matchs, comme à Bordeaux ou contre Nantes. Face aux Canaris, un match que l'ASSE avait disputé à huis clos à Geoffroy-Guichard, le 12 janvier dernier (défaite 0-2), on avait d'ailleurs entendu Ruffier répondre à son coach, qui venait justement de lui demander d'accélérer sa relance au pied : "tu ne vas pas recommencer comme à Bordeaux, quand même !"

L'image d'un homme rustre et au tempérament sanguin qu'on lui prête depuis ses débuts en pro est exagérée, mais il convient tout de même de prendre des pincettes pour manager le portier de 33 ans et cette drôle de scène face à Nantes en est la preuve. Puel, pourtant, ne cherche pas l'affrontement avec son dernier rempart et au quotidien, il continuerait de diffuser ses opinions/préconisations via son entraîneur des gardiens Fabrice Grange. Nul doute qu'un clean sheet, que Ruffier n'a plus connu en L1 depuis fin novembre, ce soir face à l'OM, permettrait d'apaiser ces quelques tensions.