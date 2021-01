ASSE - Debuchy : "On peut être fier de ce résultat" face au PSG

Après le match nul (1-1) face au Paris Saint-Germain, le capitaine de l'ASSE Mathieu Debuchy s'est montré assez satisfait de ce point obtenu face au champion de France en titre.

"Ce soir on a fait un bon match, on était mieux en deuxième mi-temps, on a posé notre jeu, on les a mis en danger. On n'a pas réussi à marquer ce deuxième but mais on peut être fier de ce résultat. On était mieux en place en deuxième mi-temps, on a joué un peu plus. On a réussi à se créer des occasions. dans l'ensemble, on aurait pu remporter ce match en deuxième mi-temps. Jusqu'au bout on est resté vigilant et on peut retenir un bon match nul" a-t-il déclaré sur Téléfoot.