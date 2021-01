ASSE - Debuchy rétablit ses vérités : "Il n'y a aucune désunion dans ce groupe"

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Mathieu Debuchy (35 ans), le défenseur latéral droit et capitaine de l'AS Saint-Etienne (12 matches joués en Ligue 1, 1 but), a tenu à rétablir certaines vérités. Contrairement à ce qui avait été rapporté par L'Equipe au lendemain de l'humiliante défaite concédée dans le derby de Rhône-Alpes face à l'Olympique Lyonnais (0-5), le groupe ligérien n'a pas totalement implosé dans le vestiaire.

"Je ne sais pas d'où ça sort, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune désunion dans ce groupe, dans ce vestiaire. De temps en temps, il y a de prises de bec, ça fait partie de la vie de groupe, on ne peut pas toujours être d'accord mais il n'y a pas de désunion. Je n'ai pas envie de parler de mon cas, des leaders il y en a. Il y a des échanges dans ce groupe, il y a des points à régler forcément. Il y a toujours eu un échange entre le coach et le groupe, les jeunes et les moins jeunes", a assuré le numéro 26.

Pour rappel, le quotidien sportif avait évoqué des vives tensions entre les jeunes joueurs et les moins jeunes dans le vestiaire stéphanois après la rencontre, précisant même que certaines personnes avaient dû intervenir pour séparer les deux clans.