ASSE - Debuchy revient sur l'humiliation du derby

Dimanche soir, lors du second acte du derby rhônalpin (J21 Ligue 1), l'AS Saint-Etienne a été étrillée par l'Olympique Lyonnais (0-5). Un lourd revers sur lequel est revenu Mathieu Debuchy en conférence de presse. Le défenseur latéral droit et capitaine des Verts (35 ans, 12 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but), qui a très mal vécu cette rencontre devant sa télévision, comprend aisément la colère des supporters ligériens.

"Je comprends le sentiment des supporters, ils sont chez eux, ils ne peuvent pas venir au stade, c'est une saison difficile à vivre, en plus sur un derby on perd et on prend 5-0. Forcément, il y a de l'énervement et de la déception, ils se sentent trahis, c'est légitime", a indiqué le numéro 26 forézien, et d'ajouter : "J'ai mal vécu le derby, devant ma télévision en plus. Ça a été une soirée très difficile pour l'équipe. C'est une défaite qui marque. C'est difficile à accepter mais depuis hier, je sens un groupe revanchard qui a envie de se relancer. Nous avons des matches capitaux qui arrivent, on se doit d'avancer et d'oublier cette défaite".