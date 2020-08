ASSE - Debuchy se prépare à 'un combat' face à Lorient

Dimanche (15h00) l'AS Saint-Etienne affrontera Lorient qui a très bien débuté son championnat (victoire 3-1 face à Strasbourg). Avant ce match, qui sera le premier pour les Verts cette saison, Mathieu Debuchy (35 ans) s'est exprimé sur cette rencontre. "Il y a une certaine excitation de retrouver le championnat. Cela fait deux mois que l'on se prépare. On a hâte de débuter. On a envie de bien commencer ce championnat, pour lancer une dynamique et la saison" a-t-il confié en conférence de presse et dont les propos ont été relayés par L'Equipe.

Le latéral droit, qui sera le capitaine de l'ASSE cette saison, estime que son groupe est prêt : "on a fait en sorte de l'être. On a bossé fort pendant deux mois. On a fait une grosse préparation physique avec beaucoup de matches de préparation. J'espère qu'on débutera par une victoire. C'est ce qu'il faut, gagner le plus de matches possible et rapidement". Debuchy a ensuite évoqué le FCL, "cette équipe a bien débuté le Championnat. On sait que l'équipe qui vient de dessous est très motivée. Il faut se préparer à ce combat" a-t-il finalement fait savoir.