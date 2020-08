ASSE - Denis Bouanga est papa

L'ascenseur émotionnel pour Denis Bouanga. Cambriolé ce week-end, l'attaquant de l'AS St-Etienne (25 ans) a eu le bonheur de devenir papa, ce mardi, d'une petite Nakïya. Le joueur a lui-même annoncé la nouvelle via son compte Twitter, en confiant avoir vécu ce matin "l'un des plus beaux moments de (sa) vie" et en félicitant sa compagne. Toujours sur le réseau social, le club forézien n'a pas manqué de congratuler son meilleur buteur de la saison dernière.

Ce Mardi 04 Août 2020 à 9h47 restera l’un des plus beaux moments de ma vie avec la naissance de ma petite fille Nakïya Bouanga 👧🏽♥️

Tu as été courageuse du début jusqu’à la fin ma femme @Maellaaa ♥️

Merci le Tout-Puissant pour cette merveilleuse journée 🙏🏾♥️ pic.twitter.com/yCZ8WVb7hg — BouangaDenis (@BouangaDenis) August 4, 2020