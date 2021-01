ASSE - Denis Bouanga présente ses excuses aux supporters

Sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, Denis Bouanga est entré à la mi-temps du match face à Lyon mais n'a pas pu changer le cours du match (résumé et notes). Pire, l'ailier stéphanois a inscrit le 5ème but lyonnais avec un contre son camps sur un coup franc de Depay. Après la rencontre, Bouanga a eu le courage de se présenter au micro de Téléfoot.

"La préparation du match ? Il n'y a presque rien à dire. Il y a eu des cas positifs, du coup le coach a fait avec, et aussi des retours. Il y en a qui ont eu le coronavirus et c'était difficile à expliquer cette situation. La situation au classement ? On est en alerte tout simplement, il faudra aller chercher des points, et vite, et ne pas rester sur cette défaite. On regrette de ne pas avoir de supporters dans le stade. On s'excuse d'avoir gâché cette soirée" a-t-il déclaré.