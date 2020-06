ASSE - Denis Bouanga récompensé par les supporters !

Avec l'arrêt définitif de la Ligue 1 acté le 30 avril dernier et une décevante dix-septième place finale (30 points) au classement, l'AS Saint-Etienne, également éliminée de manière précoce en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa, n'a pas réalisé une grande saison, c'est peu de le dire. Pourtant, Denis Bouanga s'est démené sur le front de l'attaque ligérienne. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l'attaquant gabonais vient d'ailleurs d'être élu meilleur joueur de la saison par les internautes du site officiel des Verts. Le numéro 20 a récolté 69% des suffrages et succède au palmarès à Rémy Cabella, lauréat l'année dernière.

🏆 Près de 25 000 votes aux #TrophéesASSE ont permis de trouver un successeur à @RemyCabella ! 👇https://t.co/PsdFm5CmPY — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 15, 2020