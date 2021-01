ASSE - Des grosses tensions dans le vestiaire après le derby ?

Hier soir au Stade Geoffroy-Guichard, en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a pris l'eau dans le derby de Rhône-Alpes face à l'Olympique Lyonnais (0-5, résumé et notes). Dominés dans tous les secteurs de jeu, les Verts n'ont pas existé face au rival historique. Une lourde défaite qui aurait entraîné quelques grosses tensions dans le vestiaire ligérien.

Selon les informations dévoilées ce lundi soir par nos confrères de L'Equipe, "une explication de texte musclée et générationnelle" entre les jeunes et les cadres du groupe aurait eu lieu en allant à la douche, au coup de sifflet final de la rencontre. Le quotidien sportif va plus loin et précise que "les deux clans" ont été séparés pour éviter que la situation, déjà tendue, ne s'envenime encore plus.