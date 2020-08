ASSE - Des incidents au centre de formation, le club réagit

Pendant que l'équipe première se trouvait au Stade de France, le 24 juillet dernier, pour disputer et perdre la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, un incident grave est survenu au centre de formation de l'ASSE. Selon L'Equipe, deux jeunes pensionnaires du centre auraient été roués de coups par trois de leurs "coéquipiers". Une information confirmée un peu plus tard dans la soirée par le club ligérien, qui va déposer plainte et précise par ailleurs que les joueurs concernés sont d'ores et déjà mis à pied et exclus temporairement de l'ASSE.

LE COMMUNIQUÉ DE L'ASSE

"L’AS Saint-Étienne a été informée de faits inacceptables qui se seraient produits au sein de son centre de formation la semaine dernière.

Quatrième meilleur centre de formation selon le dernier classement de la FFF, le club ne peut tolérer des actes inappropriés et contraires aux valeurs inscrites dans son projet sportif d’excellence permettant à de nombreux jeunes joueurs d’intégrer le groupe professionnel.

Deux pensionnaires ont ainsi été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction et mis à pied à titre conservatoire. Un troisième a fait l’objet d’une exclusion temporaire. Devant la gravité supposée des incidents qui lui ont été rapportés, l’ASSE a également déposé plainte.

Le club est prêt à collaborer avec les autorités afin de déterminer précisément toutes les responsabilités."