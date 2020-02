ASSE - Des Verts très amoindris pour la réception du Stade de Reims

Pour la réception du Stade de Reims, programmée ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Geoffroy-Guichard) dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, les Verts seront encore amoindris. Sept joueurs manqueront cette rencontre capitale dans l'optique du maintien : Loïc Perrin, Zaydou Youssouf, Kévin Monnet-Paquet, Arnaud Nordin, Wahbi Khazri et Romain Hamouma sont blessés, tandis que Wesley Fofana purgera un match de suspension.

Concernant le premier nommé, blessé hier à l'entraînement, Claude Puel a apporté quelques petites précisions, se voulant plutôt rassurant : "Il ne sera pas disponible dimanche. On verra pour la suite. Il s'est fait mal à un muscle de la hanche et aux ischios de la jambe gauche. On a eu peur, mais ce n'est pas une blessure grave finalement", a lancé l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse, au sujet de son défenseur central et capitaine.