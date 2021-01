ASSE - Deux cadres de la défense de retour face à Nice

Ce dimanche après-midi (13 heures, Allianz Riviera), les Verts de l'AS Saint-Etienne seront sur la Côte d'Azur pour affronter l'OGC Nice. Pour cette affiche capitale dans la course au maintien, comptant pour la 22ème journée de Ligue 1, le club ligérien va enregistrer les retours bienvenus de Mathieu Debuchy et Harold Moukoudi. Stefan Bajic et Kévin Monnet-Paquet doivent, quant à eux, retrouver l'entraînement collectif demain. Nelson Alpha Sissoko et Ryad Boudebouz sont incertains. Panagiotis Retsos et Wahbi Khazri, blessés, ainsi que Gabriel Silva et Rayan Souici, touchés par le covid-19, sont indisponibles.