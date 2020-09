ASSE - Deux joueurs du centre de formations exclus

Le 24 juillet dernier, jour de la finale de Coupe de France perdue par l'équipe fanion face au Paris Saint-Germain, un bizutage, commis par « trois mineurs originaires d'Île-de-France » sur trois plus jeunes, âgés de 14 et 15 ans, était survenu au centre de formation de l'ASSE. Conséquence dudit bizutage : deux des trois "agresseurs" ont été exclus à l’issue d’une enquête interne menée par le club, après un entretien et une convocation des parents. Le troisième a été réintégré à l'issue d'une exclusion temporaire.

Roués de coups de bâtons par leurs aînés au moment de regagner leurs chambres après avoir suivi avec tous leurs camarades la retransmission du match à la télévision, les victimes s'étaient vues « prescrire chacune une incapacité totale de travail d'un jour », d'après le parquet. Ce dernier doit désormais décider d'engager ou non des poursuites, au terme de l'enquête effectuée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Étienne.