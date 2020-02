ASSE - Deux retours et une recrue dans le groupe des Verts pour défier Metz

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a fait appel à un groupe élargi de vingt-et-un joueurs pour le déplacement sur la pelouse du FC Metz, ce dimanche après-midi (17 heures, Stade Saint-Symphorien) dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche, le technicien ligérien enregistre les retours de Zaydou Youssouf et Charles Abi.

Ryad Boudebouz et Kévin Monnet-Paquet sont en phase de reprise et indisponibles. Arnaud Nordin, touché à l'entraînement en fin de semaine, est absent. Comme Gabriel Silva, malade. Sergi Palencia, Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara ne sont, eux, pas convoqués. Yvann Maçon, arrivé en fin de mercato dans le Forez, fête sa première apparition dans le groupe.

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

Ruffier, Moulin, Bajic - Saliba, Trauco, Perrin, Debuchy, Maçon, Fofana - M'Vila, Aholou, Dioussé, Youssouf, Cabaye - Diony, Khazri, Honorat, Bouanga, Hamouma, Abi, Correia.