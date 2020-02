ASSE - Double coup du sort pour les Verts !

Hier soir, en clôture de la 23ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a subi la loi de l'Olympique de Marseille (0-2, résumé et notes). Une rencontre qui a laissé des traces dans les rangs ligériens. Selon L'Equipe, Romain Hamouma (32 ans, 6 buts et 1 passe décisive en 14 matches de championnat) et Wahbi Khazri (28 ans, 3 buts et 2 passes décisives en 16 matches de Ligue 1) se seraient sérieusement blessés face aux Phocéens. L'ailier souffrirait d'une lésion au niveau de l'adducteur de la cuisse gauche. Pour le Tunisien, il s'agirait d'une lésion musculaire de l'ischio-jambier de la cuisse gauche également. Les deux offensifs vont passer des examens médicaux complémentaires dans les prochains jours mais ils devraient manquer environ cinq semaines de compétition.