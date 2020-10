ASSE - Fin de saison pour Yvann Maçon

On attendait le verdict des médecins et la nouvelle vient de tomber, la saison d'Yvann Maçon est terminée. Victime d'une blessure qui l'a contraint à sortir sur civière ce lundi lors de la rencontre entre l'Equipe de France U21 et la Slovaquie U21, l'international espoir savait qu'il allait se retrouver indisponible pendant un long moment, mais peut-être pas autant. L'AS Saint-Etienne a publié un communiqué et la saison de l'arrière droit guadeloupéen est malheureusement terminée.

"Yvann Maçon a subi une luxation du genou droit, responsable d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il sera opéré ce jeudi par le Docteur Sonnery-Cottet. L'AS Saint-Étienne apporte tout son soutien à son jeune défenseur dont la saison est d'ores et déjà terminée" ont indiqué les Verts.