ASSE - Finale CDF : Puel insiste sur la nécessité de terminer à onze

Ce vendredi soir au Stade de France, face au Paris Saint-Germain, l'ASSE tentera de ramener la Coupe de France à la maison, 43 ans après sa dernière victoire dans la compétition. Pour Claude Puel, qui s'est exprimé dans le magazine officiel de la "Vieille Dame", son équipe peut et doit croire en un possible exploit. L'entraîneur des Verts l'assure : sur un match tout est possible, à la condition sine qua non que sa formation parvienne à rester à onze durant l'intégralité de la rencontre.

"L'essentiel reste de ramener le titre à Saint-Etienne. Ce ne sera pas tâche aisée, car c'est le Paris Saint-Germain en face de nous. Mais cela rejoint ce que je disais sur la Coupe de France : sur un match, tout est possible, il faudra mettre toutes les chances de notre côté pour s'imposer. Je souhaite ardemment, en particulier, que l'on finisse la rencontre à onze, car nous avons eu un expulsé lors de chacune de nos confrontations contre le PSG cette année, ce qui complique encore plus la tâche !", a-t-il lancé.