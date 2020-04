ASSE - Fofana justifie sa prolongation de contrat à Saint-Etienne

Ce mardi, les Verts ont prolongé Wesley Fofana (19 ans) jusqu'au 30 juin 2024. Chez nos confrères du quotidien régional Le Progrès, le polyvalent défenseur (14 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) a justifié son choix de rester à Saint-Etienne malgré de nombreux courtisans. "Je suis bien, le coach me fait confiance, je suis dans mon club formateur, là où j’ai tout fait. Je ne me voyais pas ailleurs. C’est pour ça que j’ai décidé de prolonger", a confié le numéro 32 de l'ASSE.

"On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans le foot mais je suis stéphanois à 100 %, c’est pour ça que j’ai prolongé. Je suis bien ici", a-t-il poursuivi, et de conclure en vantant la ferveur populaire régnant autour de son club formateur : "Les supporters, l’amour du maillot. Les gens vivent vraiment pour le club, toute la ville vit ainsi. Je le vois : quand on perd le dimanche, les Stéphanois ne vont pas être aussi heureux que si on avait gagné. Après, il y a le derby, même en jeunes, c’est important. Et il y a plein de petits trucs, c’est incroyable".