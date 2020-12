ASSE - Forfaits à Dijon, Monnet-Paquet et Abi ont repris l'entraînement

Absents dimanche après-midi lors de la rencontre de la 13ème journée de Ligue 1 face au Dijon FCO (0-0, analyse et notes), Kévin Monnet-Paquet et Charles Abi vont mieux. Ce mardi matin, pour la reprise de l'entraînement des Verts, l'ailier polyvalent (32 ans) et l'attaquant (20 ans) ont pris part à l'intégralité de la séance, sans ressentir de gêne. Les deux hommes devraient être disponibles pour la réception du SCO Angers, prévue vendredi soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard) en ouverture de la 14ème journée de Ligue 1.