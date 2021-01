ASSE - Gaëtan Huard est fier des jeunes Stéphanois malgré la défaite

L'ASSE n'était pas loin de l'exploit hier ! En déplacement à Strasbourg, les Stéphanois, qui se sont présentés avec une équipe très remaniée en raison du covid-19, ont aligné 7 joueurs issus du centre de formation. Malgré la défaite face aux Strasbourgeois (0-1), les Verts sortent avec les honneurs et Gaëtan Huard, le responsable technique du centre de formation qui a exceptionnellement remplacé sur le banc de touche Claude Puel, n'a pas caché sa fierté en conférence de presse. "On est plutôt fiers de ce qu'ils ont fait. Le coach avait bien préparé ce match jusqu'à la toute dernière séance d'hier. Le groupe a été dans la continuité des entraînements effectués tout au long de la semaine. Notre préparation a été très sérieuse malgré les événements. On est déçus pour les joueurs car ils méritaient mieux vu leur prestation. Même s'il nous a manqué un peu de réussite dans les derniers mètres, on a maîtrisé le jeu. Hélas, comme à Reims, on subit des faits de jeu qui changent la physionomie du match" explique-t-il avant de se plaindre des faits de jeu. "Deux mains dans la surface ne sont pas sifflées alors qu'elles sont consécutives à des fautes techniques et qu'elles permettent aux joueurs concernés de maîtriser le ballon. Par ailleurs, sur l'action qui précède le but de Strasbourg, il y a faute sur Jessy (Moulin) quand il est en l'air. On me donne plusieurs interprétations, mais ce sont des faits de jeu qui ont de lourdes conséquences. On subit comme tout le monde la pandémie, mais subir en plus ces faits de jeu nous pénalise lourdement".

Gaëtan Huard revient ensuite sur la préparation du match par Claude Puel malgré son absence pour covid-19. "Le coach avait tout prévu jusqu'à la causerie. Les joueurs avaient la structure, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Les jeunes se sont bien intégrés. Sept des onze joueurs qui ont débuté le match sont d'ailleurs issus du centre de formation. Malgré le contexte, on a gardé la même ligne directrice, les mêmes idées de jeu et la même exigence. La situation était déjà très spéciale, on n'a pas voulu en rajouter. Le coach s'est concentré sur le jeu et le groupe. J'ai été son relais. Les joueurs n'ont pas été perturbés plus que ça. Claude Puel avait cadré et préparé tout l'avant-match. On n'allait pas inventer quelque chose cet après-midi. Au contraire, il fallait renforcer les joueurs dans ce qu'ils savent bien faire depuis quelques semaines. Ils reprennent confiance. Nous aurions voulu qu'ils soient récompensés car tous les ingrédients d'une bonne performance ont été mis dans ce match : intelligence de jeu, abnégation, envie et engagement. On pensait qu'on pouvait relever ce challenge. On ne s'est pas présenté en victime. On a été audacieux dans le jeu à l'image des jeunes que le coach a vu évoluer ces dernières semaines et lui ont apporté satisfaction ce soir."