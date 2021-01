ASSE - Gourna-Douath est "très fier" des Verts malgré la défaite à Strasbourg

Hier après-midi, malgré une prestation d'ensemble intéressante, les Verts, décimés par les absences, ont chuté sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (1-0, analyse et notes). Au sortir de cette courte défaite concédée dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, Lucas Gourna-Douath (17 ans), le milieu de terrain défensif de l'AS Saint-Etienne, a livré son analyse devant les caméras du site officiel ligérien. Pour le numéro 33 (16 matches joués en championnat cette saison), beaucoup de positif est à ressortir de cette rencontre en dépit du mauvais résultat sur le plan comptable.

"Je vais souligner l'état d'esprit que nous avons affiché, malgré les circonstances que nous avons eu tout au long de cette semaine. On a montré un très bel état d'esprit durant ce match face à une équipe de Strasbourg qui a bien joué son jeu. Je suis très fier de mon équipe", a indiqué le natif de Villeneuve-Saint-Georges, et de conclure : "On est un groupe qui essaie de bien vivre ensemble au quotidien. Les anciens nous ont épaulés, nous ont demandés de nous libérer. On était obligé de faire ce match-là, par rapport à tous ceux qui ont été touchés, pour le club, la ville pour les gens qui nous supportent".