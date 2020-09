ASSE - Hamouma attend toujours une proposition de ses dirigeants

"Je pense qu'on trouvera une issue positive. Et si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Ma priorité a toujours été de rester à l'ASSE", déclarait sur RMC, il y a quelques jours, Romain Hamouma. Entré dans sa dernière année de contrat chez les Verts, l'attaquant de 33 ans espère voir Claude Puel et ses dirigeants lui proposer une prolongation dans les semaines à venir. "Je suis heureux d'avoir une clause de reconversion au club. Mais il ne s'agit pas de ma dernière saison car je me sens super bien", confie Hamouma, qui fêtera ses 34 ans le 29 mars prochain, dans une belle interview à L'Equipe.

"Je ne suis pas à la rue physiquement, j'ai gardé cette capacité à faire des différences et cette envie d'être sur le terrain pour aider mon équipe. J'en suis encore capable, si le club m'en donne la possibilité. On verra dans les semaines qui arrivent si j'ai la chance qu'il me prolonge. Sinon, je serai obligé de partir", prévient-il. "Et une fois que je verrai que les autres joueurs vont plus vite que moi, alors j'arrêterai." Les confidences d'Hamouma soulèvent une interrogation : envisage-t-il de partir dès cet été si ses dirigeants ne lui proposent rien, ou se prépare-t-il seulement à quitter l'ASSE, libre, dans un an ? Réponse, au plus tard, le 5 octobre, date de la fermeture du mercato.