ASSE - Hamouma donne son avis sur la nouvelle stratégie des Verts

Auteur d'un joli doublé face à Lorient ce dimanche, Romain Hamouma a amplement participé au succès de l'ASSE face aux Merlus (2-0). Passé en conférence de presse à l'issue de la rencontre, le milieu offensif de 33 ans a apporté son regard sur la nouvelle stratégie sportive de l'ASSE, dirigée par l'entraîneur Claude Puel.

"Il y a une nouvelle dynamique avec le coach qui privilégie pas mal les jeunes qui ont un bon potentiel et qui ont faim. Mélangé avec quelques anciens qui apportent leur expérience, cela donne de bonnes choses. Il y a de belles qualités et du talent. Le plus dur est de confirmer. À nous de les encadrer et de les aider à confirmer match après match en sachant qu'il y aura des moments plus difficiles" explique Hamouma, avant d'évoquer son match. "J'essaie d'amener le maximum. Je prends du plaisir sur le terrain. Aujourd'hui, cela a plutôt réussi (deux buts). C'est bien. Nous avons eu des crampes en fin de match. Nous avons beaucoup couru et nous manquions de rythme. Rien ne remplace la compétition".