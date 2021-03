ASSE - Hamouma et Khazri forfaits pour la réception du RC Lens

Face au Racing Club de Lens, mercredi soir (19 heures, Stade Geoffroy-Guichard) dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne sera encore privée des services de trois joueurs. En conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a acté les forfaits d'Yvann Maçon, Romain Hamouma et Wahbi Khazri.

"Maçon a repris la course, il y a du chemin mais c'est sympa de le revoir sur les terrains. Hamouma aussi, mais ce sera encore assez long. Khazri a repris en individuel, on verra quand est-ce qu'il retrouvera un potentiel physique. On aura le même groupe qu'à Lorient", a indiqué le technicien forézien et de préciser sur son attaquant tunisien : "Wahbi a passé une IRM qui ne révèle rien mais il a encore des sensations désagréables sur sa cuisse".