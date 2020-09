ASSE - Hamouma tord le cou aux rumeurs concernant une mauvaise ambiance

Invité de RMC Sport, Romain Hamouma (33 ans), qui a commencé tambour battant la saison avec deux buts face à Lorient, a évoqué l'ambiance dans le vestiaire stéphanois. Et contrairement aux rumeurs parues dans la presse, les Verts s'entendent très bien malgré la liste d'indésirables, le cas Ruffier ou autres...

"Il y a eu beaucoup de bruit autour de nous. (...) On est dans le même bateau. C'est vrai qu'il y a eu des joueurs écartés, qui sont sur le côté, mais ils s'entraînent avec nous et gardent un état d'esprit irréprochable. On n'a pas de problème particulier. Tout le monde sera concerné par cette saison, donc on n'est pas touchés" a-t-il déclaré.