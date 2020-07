ASSE - Jessy Moulin adresse un superbe hommage à Loïc Perrin

Coéquipier de Loïc Perrin depuis de nombreuses années, Jessy Moulin avait évidemment de la peine pour son capitaine, qui a vu sa carrière se terminer par une expulsion en finale de la Coupe de France, ce vendredi, suite à un tacle non-maîtrisé sur Kylian Mbappé. "On aura le temps de lui dire entre quatre yeux mais personne ne pourra lui en vouloir", a assuré le gardien stéphanois, dithyrambique envers son partenaire et ami, au micro de France 2. "Quand on voit sa carrière, il est exemplaire. Exemplaire dans tous les domaines. Ç'a été un leader durant toute sa carrière. C'est un vrai stéphanois qui nous quitte et ça fait beaucoup de peine de savoir qu'il ne sera plus là dans le vestiaire. Toute l'équipe l'aime très fort et personne ne lui en voudra car il est irréprochable dans tout."

Il n'empêche qu'à dix contre onze, les Verts ont forcément eu plus de mal à contrarier les plans parisiens... Même s'ils n'ont pas démérité et auraient finalement pu accrocher l'égalisation. "C'est dur franchement. D'un côté on sait qu'on a retrouvé quelque chose, de l'autre on a perdu une finale comme ça. C'est dur. On a poussé, on a eu des occasions. Il faut s'en servir, on a retrouvé des couleurs. J'espère que c'est l'ouverture de notre saison, la saison 2019/20 est derrière. On va se servir de ça pour faire une bonne saison et faire de bonnes bases", a promis Moulin. Rendez-vous le vendredi 21 août, à Marseille, lors de la 1ère journée de Ligue 1.