ASSE - Jessy Moulin et Grégory Coupet s'échangent des amabilités

Formé comme lui à l'AS St-Etienne, avant un long passage chez le voisin lyonnais, Grégory Coupet n'a pas manqué d'observer avec attention la prestation de Jessy Moulin dans les buts stéphanois, vendredi dernier face à Paris en finale de la Coupe de France. Malgré la défaite 1-0, le portier des Verts a signé une performance de haute-volée et a impressionné son illustre prédécesseur. "Honnêtement, je suis juste fan de sa technique !", résume d'abord Coupet, dans un entretien au Progrès. "Durant cette rencontre, il a réalisé un nombre impressionnant de parades dans des situations totalement différentes. Il a la vitesse d’exécution, il est en pleine maturité et puis c’est un gardien qui se trouve dans la force de l’âge (...) Vous savez, à 34 ans pour un gardien, on grimpe encore aux arbres (rires). S’il continue sur ces bases, il peut jouer encore trois ou quatre ans à haut niveau sans problème."

Moulin a évidemment eu vent de ces louanges et y a répondu via son compte Twitter, en manifestant toute son admiration pour l'ex-international tricolore, désormais entraîneur des gardiens à Dijon. "Pas les mots !!! Venant d'un monstre comme Grégory Coupet, j'en rougirais... Merci !!! On continue à bosser...", a réagi le dernier rempart de l'ASSE.