ASSE - Jessy Moulin évoque les comparaisons avec Stéphane Ruffier

Stéphane Ruffier a été licencié il y a un peu plus d'un mois de l'AS Saint-Etienne après plusieurs mois de mise à l'écart. Un désaccord entre l'international français et son entraineur ainsi que sa direction est à l'origine de cette décision, qui a propulsé Jessy Moulin en tant que portier titulaire des Verts. Lors d'un entretien accordé à France Bleu, le gardien de 35 ans est revenu sur la situation particulière qu'il a traversée.

"Est-ce que je joue l'esprit plus libre depuis le départ de Stéphane Ruffier ? Oui et non. Je savais que j’allais être comparé, c’est normal. Je pense qu’on m’a un peu fait le procès de Stéphane Ruffier alors que moi j’ai juste continué à travailler. Mais je vois plus le fait d’une coïncidence. Le fait de faire des clean sheets, c’est plus dû à l’équipe et au chemin qu’on est en train de prendre en ce début d’année. On a pris un peu d’air au niveau points" a déclaré le gardien stéphanois