ASSE - Jessy Moulin maintenu numéro un ?

Mis à l'écart du groupe stéphanois par Claude Puel, fin février, quelques jours après un match compliqué à Brest (défaite 3-2), Stéphane Ruffier (33 ans) n'est plus apparu dans les buts de l'ASSE depuis. Et il se pourrait qu'on ne le revoit plus jamais enfiler le maillot du club dix fois champion de France.

D'après L'Equipe, son entraîneur a effectivement décidé de maintenir Jessy Moulin (34 ans) au poste de numéro un, la saison prochaine, et il est difficile d'imaginer l'ancien monégasque endosser le rôle de doublure. Même s'il confierait en privé son intention d'aller au bout de son confortable contrat (2,8 millions d'euros par an), sans renoncer au moindre euro pour faciliter son départ...