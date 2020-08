ASSE - Jessy Moulin reconnaît la singularité de sa situation

À 34 ans, Jessy Moulin va connaître sa toute première saison dans la peau du numéro un de l'ASSE. Une vraie fierté pour le gardien de but ligérien, qui a évoqué cette situation singulière chez nos confrères de Téléfoot : "C'est sûr que ce n'est pas commode de devenir numéro 1 à 34 ans. J'ai souvent dit que je préparais chaque semaine comme si je jouais. Mais c'est vrai que lorsqu'on y est, on ne fait pas simplement que préparer, on joue aussi. On change forcément nos habitudes", a-t-il indiqué dans l'émission "au cœur des clubs", et de reconnaître : "Sur un plan personnel, je suis extrêmement heureux de débuter la saison en tant que titulaire, ce n'était pas inespéré mais j'y pensais de moins en moins".

