ASSE - Jessy Moulin se paie l'arbitre et la LFP

Après la défaite face à Strasbourg (0-1), dans le cadre de la 20ème journée de championnat, Jessy Moulin, le portier titulaire de l'ASSE, a adressé un petit tacle à la LFP et à l'arbitre de la rencontre. Le portier a profité du micro de Téléfoot pour vider son sac.

"Déjà, c'est incroyable d'avoir joué ce match ! Après, ça a permis à des jeunes joueurs de jouer, de faire un bon match. Prendre un but comme ça, ça fait chier parce qu'on se fait enfoncer, quand on est gardien et que ça vient de derrière c'est compliqué. L'arbitre, on ne peut pas lui parler de toute façon... Sur l'action qui mène au but il y a faute, quand on revoit les images je suis en train de sauter ! Après, il me dit que son jugement n'est pas le même que le mien. On doit être costaud. C'est dommage, on voulait prendre quelque chose ici. On a fait un super match, tout le monde a fait un très bon match. On repart encore une fois déçu" a-t-il déclaré.