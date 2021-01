ASSE - Kolodziejczak : "Plusieurs classes d'écart" avec l'OL

Soirée difficile pour Saint-Etienne. Sévèrement battus 0-5 (résumé et notes) par l'OL à Geoffroy-Guichard, les Verts ont subi une grosse claque. Après la rencontre, Timothée Kolodziejczak a eu la lourde tâche d'analyser à chaud la défaite au micro de Téléfoot.

"Sale soirée... On s'est fait balader de la première à la dernière minute. On a pas été compact. On n'a pas été assez agressifs. Il y avait plusieurs classes d'écart entre les deux équipes. Il manquait pas mal d'expérience mais il ne faut pas se cacher derrière ça. C'est une grosse claque. Il va falloir repartir de l'avant car il y a des matchs importants qui arrivent" a-t-il déclaré.