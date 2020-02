ASSE - Kolodziejczak de retour dans le groupe pour Epinal

Pour le déplacement à Nancy, afin d'affronter Epinal (quart de finale de Coupe de France), Claude Puel a décidé de convoquer un groupe de 20 joueurs. Et parmi eux, un grand retour : celui de Timothée Kolodziejczak. Ecarté du groupe depuis la mi-janvier, après avoir été fracassé par l'entraîneur devant la presse, le défenseur de 28 ans a, semble-t-il, regagné du crédit auprès de son coach. Boudebouz, Cabaye et Khazri sont, quant à eux, absents, tout comme Hamouma et Youssouf, prochainement opéré du genou.

LE GROUPE DE L'ASSE

Vermot, Ruffier, Moulin - Saliba, Kolodziejczak, G.Silva, Trauco, Palencia, Perrrin, Debuchy, Maçon, Fofana - M'Vila, Camara, Benkhedim, Dioussé - Diony, Honorat, Bouanga, Abi.