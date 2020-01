ASSE - L'indisponibilité de Ryad Boudebouz est connue

Dimanche dernier, dans la défaite concédée face aux Canaris de Nantes (0-2, analyse et notes) lors de la 20ème journée de Ligue 1, Ryad Boudebouz, le milieu de terrain offensif de l'ASSE (29 ans, 1 but et 3 passes décisives en 19 rencontres de championnat), s'est blessé au mollet (déchirure soléaire). Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant dix jours, informe Le Progrès. Son retour est donc espéré pour le déplacement sur la pelouse du FC Metz (22ème journée), début février.