ASSE - La grosse frustration de Claude Puel

Troisième défaite d'affilée pour St-Etienne, battu ce dimanche après-midi à Montpellier (1-0). Une grosse déception pour Claude Puel, qui estime que ses hommes auraient dû repartir de la Mosson avec au moins un point. "On prend un but sur la première situation et presque la seule pour cette équipe", déplorait l'entraîneur stéphanois après la rencontre. "Mais je pense qu'on a eu beaucoup de situations et le match aurait dû être plié pour nous à la mi-temps." Malgré leur supériorité numérique dans le deuxième acte, les Verts n'ont pas su revenir au score. "On était plus dangereux (avant l'exclusion), peut-être, dans la mesure où Montpellier a resserré les espaces. Et puis on a manqué un peu de qualité technique pour faire des différences dans les petits espaces."

Plus que quatre points d'avance sur la zone rouge, désormais, pour Puel et ses hommes. "On est dans une spirale difficile et on a besoin de confiance. Quand on prend un but sur la première situation adverse et qu'on ne met pas les occasions, on accuse le coup. Mais je ne connais pas d'autre solution que de batailler, d'avoir du caractère. Cette spirale, on ne doit pas l'accepter", a poursuivi le Castrais, sans cacher son inquiétude au regard du classement. "Le maintien ? C'est normal d'être attentif à cela, parce qu'on dit vouloir prendre des points mais on ne les prend pas (...) Quand vous perdez des matchs comme celui-là, vous êtes forcément frustrés, mais abattus, j'espère que non."