ASSE - La grosse tuile pour Denis Bouanga !

Coup dur pour les Verts, qui devront faire sans Denis Bouanga, leur meilleur réalisateur, pour une longue durée de six semaines.

On en sait un peu plus sur l'état de santé de Denis Bouanga (25 ans), non convoqué pour le déplacement sur le terrain du Racing Club Strasbourg Alsace, prévu ce samedi soir (20h45, Stade de la Meinau) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Malheureusement, c'est une bien mauvaise nouvelle qui vient de frapper les Verts, qui voient leur infirmerie se garnir encore un peu plus avec l'ajout d'un nouveau pensionnaire.

L'attaquant polyvalent de l'AS Saint-Etienne, meilleur buteur ligérien (7 buts et 3 passes décisives), souffre d'une fissure au niveau du cinquième métatarse du pied droit, contractée à Nîmes en Coupe de la Ligue en milieu de semaine (1-2), révèlent nos confrères de L'Equipe. L'international gabonais, qui ne passera pas sur le billard, devrait être indisponible pendant quatre à six semaines et ne devrait donc pas pouvoir rejouer avant fin janvier.

Il s'agit déjà de la troisième blessure de ce type chez les Verts cette saison après le défenseur central, William Saliba (18 ans), et l'attaquant, Charles Abi (19 ans). L'axial a repris l'entraînement il y a peu, tandis que l'offensif devrait faire son grand retour à la compétition en Alsace. De maigres consolations pour les Verts, qui devront donc faire sans leur principale arme offensive au cours des prochaines semaines.