ASSE - La mise au point de Claude Puel

Après le départ de Xavier Thuilot de son poste de directeur général à l'ASSE, remplacé depuis par Jean-François Soucasse, l'avenir de Claude Puel a été remis en question, du moins par la presse. Face à ces rumeurs, l'entraîneur a pris la parole dans Le Progrès pour rassurer les supporters stéphanois.

"Remettre en cause mon investissement ? Ceux qui me connaissent savent que quand je suis dans quelque chose, je fais tout pour que ça avance et je ne reviens pas en arrière. Il y a quelque chose de très important à réaliser dans ce club. Je me considère en mission. (...) Si je me sens soutenu par mes dirigeants ? Bien sûr. Les spéculations autour de mon cas ? J’ai passé l’âge", a répondu Puel pour le quotidien régional Le Progrès ce jeudi.