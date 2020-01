ASSE - La pire série des Verts depuis 2011 !

Battus par Reims, Paris, Strasbourg et Nantes, dimanche à domicile (0-2), les Verts sont toujours empêtrés dans une triste série de quatre défaites consécutives. C'est la pire jamais connue par le club stéphanois depuis neuf ans et la saison 2010-2011. A l'époque, Jérémie Janot et ses coéquipiers avaient également concédé quatre revers de rang, entre février et mars 2011.

4 - St Etienne a perdu ses 4 dernières rencontres en Ligue 1 (v Reims, Paris, Strasbourg & Nantes), sa plus longue série dans l’élite sur une même saison depuis février-mars 2011 (4 également). Embourbé. #ASSEFCN pic.twitter.com/qTPUoclWJ4 — OptaJean (@OptaJean) January 12, 2020