ASSE - La promesse de Claude Puel sur le mercato

Au cours d'un entretien pour L'Equipe à paraître ce mercredi, Claude Puel a fait quelques confidences sur le mercato. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a, ainsi, fait une petite promesse aux fans stéphanois : les Verts ne perdront pas tous leurs meilleurs joueurs durant l'été.

"On fera tout pour garder nos meilleurs joueurs" a-t-il déclaré. S'il a reconnu qu'il "peut y avoir des disputes et des éclats", comme dans toutes familles, l'entraîneur reste "optimiste". "Je ne suis pas là pour prendre et briller, mais pour donner au club, lui offrir un futur et le faire briller".