ASSE - La ville de Saint-Etienne rend hommage à Robert Herbin

Décédé le 27 avril dernier à l'âge de 81 ans des suites de problèmes cardiaque et pulmonaire, Robert Herbin est actuellement mis à l'honneur par la ville de Saint-Etienne. En attendant sa statue devant le Stade Geoffroy-Guichard et alors que le centre d'entraînement de l'Étrat va prendre son nom, l'ancien entraîneur emblématique des Verts a reçu un bel hommage de la cité ligérienne. En effet, son portrait géant a été déployé sur la façade de l’hôtel de ville ce mercredi, avec le message "Merci Robert Herbin". De nombreux stéphanois sont déjà venus prendre en photo le portrait du Sphinx, qui a permis à l'ASSE d'écrire les plus belles pages de son histoire.