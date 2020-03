ASSE - La vive émotion de Boudebouz après son but victorieux

Menés au score en demi-finale de la Coupe de France contre Rennes dès la 33ème, après un penalty transformé par M'baye Niang, Ryad Boudebouz a permis à l'ASSE de se qualifier en inscrivant le but de la victoire en toute fin de match (90ème+4). L'international Algérien (30 ans), était très ému au moment de s'exprimer en zone mixte, "je pense que c'est le plus gros soulagement de ma vie" a-t-il déclaré. "C'est exceptionnel. Ce sont des moments inoubliables dans une carrière. Je suis content de le vivre ici". Une libération pour le milieu offensif Stéphanois, qui n'a pas caché son amertume face aux récents commentaires négatifs à son encontre, "j'ai fait face à beaucoup de critiques, répondre sur le terrain c'est ce que je voulais..."

L'ancien Montpelliérain fait ensuite part de sa détermination pour cette fin de saison avec les Verts, qui figurent à la 16ème place, au classement de Ligue 1. "J'espère tirer tout le positif de ce match-là, que ce soit collectivement et personnellement pour pouvoir encore progresser et totalement me libérer sur le terrain. Aujourd'hui, je suis à 100 %. J'ai envie de me battre pour ce club. J'espère que ça va aller."